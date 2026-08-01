Saudades do Rio Doce Rencontre avec la réalisatrice et l’artiste Claudia Serantes Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Informations pratiques

Arles

Saudades do Rio Doce Rencontre avec la réalisatrice et l’artiste Claudia Serantes

Jeudi 27 août 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Rencontre avec la réalisatrice Claudia Neubern et l’artiste Claudia Serantes qui en écho à cette réalité, déploie un univers végétal foisonnant à la galerie les Docks d’Arles du 26 août au 12 septembre.

En partenariat avec les Docks d’Arles

De Claudia Neubern

Documentaire



Synopsis

Le 5 novembre 2015, dans l’État du Minas Gerais au Brésil, un barrage minier de rétention de déchets toxiques s’est rompu. Quarante millions de mètres-cube de boue vénéneuse se sont déversés dans le fleuve Rio Doce, cinquième bassin versant du pays. Parcourant 650 km jusqu’à l’Océan Atlantique, cette vague immonde a détruit et contaminé toute forme de vie. Ce film est une rencontre avec ceux qui ont tout perdu, ceux que l’on appelle os atingidos , les sinistrés. .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

A meeting with filmmaker Claudia Neubern and artist Claudia Serantes, who—echoing this reality—unveils a lush, plant-filled world at the Les Docks d’Arles gallery from August 26 to September 12.

In partnership with Les Docks d’Arles.

L’événement Saudades do Rio Doce Rencontre avec la réalisatrice et l’artiste Claudia Serantes Arles a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme d’Arles