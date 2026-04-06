Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES OGRES DE BARBACK & LA RUE KETANOU THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles

LES OGRES DE BARBACK & LA RUE KETANOU THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles

LES OGRES DE BARBACK & LA RUE KETANOU THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles vendredi 28 août 2026.

Lieu : THEATRE ANTIQUE- ARLES

Adresse : 1 RUE DU CLOÎTRE

Ville : 13200 Arles

Département : 13

Début : 2026-08-28

Fin : 2026-08-28

Heure de début : 20:30

LES OGRES DE BARBACK & LA RUE KETANOU Début : 2026-08-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE ANTIQUE- ARLES 1 RUE DU CLOÎTRE 13200 Arles 13

À voir aussi à Arles (13)