Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou Jardin d’été Arles
Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou Jardin d’été Arles vendredi 28 août 2026.
Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou
Vendredi 28 août 2026 à partir de 20h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ça faisait un moment qu’ils en parlaient de cette envie de faire une tournée ensemble.
Les Ogres de Barback & La Rue Kétanou se sont réunis en 2025 pour des concerts complets, prolongés par des festivals et un album live. Face au succès, ils se retrouvent une dernière fois à l’été 2026 pour un ultime partage.
Ils vous donnent rendez-vous à le 28 août à Arles ! .
Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
They’d been talking for a while about the idea of touring together.
L’événement Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou Arles a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Arles