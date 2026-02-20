Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou Jardin d’été Arles

Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou

Vendredi 28 août 2026 à partir de 20h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2026-08-28 20:30:00

Ça faisait un moment qu’ils en parlaient de cette envie de faire une tournée ensemble.

Les Ogres de Barback & La Rue Kétanou se sont réunis en 2025 pour des concerts complets, prolongés par des festivals et un album live. Face au succès, ils se retrouvent une dernière fois à l’été 2026 pour un ultime partage.



Ils vous donnent rendez-vous à le 28 août à Arles ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

They’d been talking for a while about the idea of touring together.

