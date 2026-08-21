DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi, Croisière, Arles

Informations pratiques

DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi Jeudi 27 août, 22h00 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

JEUDI 27 AOÛT

Dès 23h / DJ set par Vax Populi ☀️

De retour à Croisière en solo, Vax Populi vous embarque pour un set énergique, solaire et résolument festif. Membre du collectif Rockette Records, il est un véritable alchimiste des sons aux platines.

Entrée libre

Buvette non stop

Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements

Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre

Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin

Dj set par Vax Populi 23h-2h

@vax @croisiere