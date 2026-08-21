UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi, Croisière, Arles

jeudi 27 août 2026 · Croisière · Arles

DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi, Croisière, Arles

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Croisière
Adresse
65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée libre

DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi Jeudi 27 août, 22h00 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

JEUDI 27 AOÛT
Dès 23h / DJ set par Vax Populi ☀️

De retour à Croisière en solo, Vax Populi vous embarque pour un set énergique, solaire et résolument festif. Membre du collectif Rockette Records, il est un véritable alchimiste des sons aux platines.

Entrée libre
Buvette non stop
Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Dj set par Vax Populi 23h-2h

@vax @croisiere

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)