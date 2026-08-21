DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi, Croisière, Arles
jeudi 27 août 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
DANCING PARTY // Dj set par Vax Populi Jeudi 27 août, 22h00 Croisière Bouches-du-Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
JEUDI 27 AOÛT
Dès 23h / DJ set par Vax Populi ☀️
De retour à Croisière en solo, Vax Populi vous embarque pour un set énergique, solaire et résolument festif. Membre du collectif Rockette Records, il est un véritable alchimiste des sons aux platines.
Entrée libre
Buvette non stop
Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30
Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Dj set par Vax Populi 23h-2h
@vax @croisiere
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Visite commentée Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès Maison de la réserve et du Vaccarès Arles 27 août 2026
- Saudades do Rio Doce Rencontre avec la réalisatrice et l’artiste Claudia Serantes Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 27 août 2026
- Dancing Party Dj set par Vax Populi Croisière Arles 28 août 2026
- LES OGRES DE BARBACK & LA RUE KETANOU THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles 28 août 2026
- Les Ogres de Barback et La Rue Kétanou Jardin d’été Arles 28 août 2026