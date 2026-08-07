Visite commentée Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès Maison de la réserve et du Vaccarès Arles

jeudi 27 août 2026 · Maison de la réserve et du Vaccarès · Arles

Informations pratiques

Arles

Visite commentée Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès

Jeudi 27 août 2026 de 14h30 à 16h. Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Laissez-vous guider au cœur d’un espace muséographique ludique et interactif dédié au patrimoine naturel de la Réserve, puis arpentez une partie du sentier des rainettes.

La Réserve naturelle nationale de Camargue vous propose une visite commentée de la Maison de la Réserve et du Vaccarès. Découvrez une exposition ludique et dynamique et profitez d’une balade sur le sentier de découverte où vous rencontrerez peut-être quelques espèces typiques de Camargue. .

Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@snpn.fr

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English :

Let yourself be guided through a fun, interactive museum space dedicated to the Reserve’s natural heritage, then follow part of the tree frog trail.

L’événement Visite commentée Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès Arles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Arles