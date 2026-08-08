Croisière invite Chinese Man Records Artem Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Chinese Man Records Artem

Du samedi 8 au dimanche 9 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 boulevard Emile Combe Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 23:00:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi 8 août , préparez-vous pour une expérience sonore intense !

Dès 23h , laissez-vous transporter par le set d’ @artemskz . Entre influences balkaniques , énergie club et percussions incisives , ARTEM propose des sets aussi techniques qu’explosifs. Après avoir fait vibrer de nombreux festivals , il vient partager son univers unique avec nous .



• Buvette disponible non stop

• Guinguette de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30



Venez vibrer au rythme de la musique ! .

Croisière 65 boulevard Emile Combe Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

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English :

On Saturday, August 8, get ready for an intense audio experience!

L’événement Croisière invite Chinese Man Records Artem Arles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Arles