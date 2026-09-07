Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

Informations pratiques

Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions permanentes de l’écomusée et découverte des animaux de la ferme

Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Expositions permanentes de l’écomusée et découverte des animaux de la ferme

© Écomusée Souastre – Antoine Wacogne APA Tourisme