Ferme ouverte au GAEC des Trognes à Soudan (79), GAEC des Trognes, Soudan
Ferme ouverte au GAEC des Trognes à Soudan (79), GAEC des Trognes, Soudan samedi 13 juin 2026.
Ferme ouverte au GAEC des Trognes à Soudan (79) Samedi 13 juin, 10h00 GAEC des Trognes Deux-Sèvres
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Le samedi 13 juin de 10h à 21h la ferme bio du GAEC des Trognes (79 800 Soudan) ouvre ses portes au grand public !
Repas disponible sur les stands midi et soir (pensez à ramener vos couverts) !
Activités présentes toute la journée :
– Escape game » le Mystère du Bocage » par le CPIE
– Exposition sur le collectif agricole
– Projection de film
– Marché de producteurs (et frites!)
– Stands associatifs variés
– Espace de pique-nique et de détente ✨
Programme détaillé de la journée :
10h : Accueil-café
10h30 : 1ère sortie des chèvres
11h-12h30 : Au choix :
– Visites guidées de la ferme ferme et de la fromagerie
-1ère balade pédagogique de 1,5 km :
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Sertad & Syndicat Mixte à la Carte : eau et zones-humides
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Deux-Sèvres Nature Environnement : biodiversité
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Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine : le bocage et les trognes
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Alerte Medicale sur les Pesticides : santé et ordonnances vertes ⚕️
12h30 : Repas disponible sur les stands, ramenez vos couverts !
14h30 : 2ème sortie des chèvres
15h00-16h30 : Au choix :
Visites guidées de la ferme ferme et de la fromagerie
2 ème balade pédagogique de 1,5 km
Jeu de piste sur la ferme pour les jeunes
16h30-18 h : Temps libre pour découvrir les autres activités et les stands
18h : Retour des chèvres
19h : Traite des chèvres à la ferme
19h30 : Apéro musical avec un concert de « Tourne Bourrique »
21h : Fin de la soirée
GAEC des Trognes chausseroy Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « agrobiods@orange.fr »}]
Découvrez une ferme bio du bocage du Haut Val de Sèvre. De 10h à 21h : diverses activités sur la nature et l’agriculture, dont 2 balades pédagogiques (11h + 15h), concert. Possibilité repas sur place. nature bocage
Agrobio Deux-Sèvres
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