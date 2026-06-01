Ferme ouverte au GAEC des Trognes à Soudan (79), GAEC des Trognes, Soudan

Ferme ouverte au GAEC des Trognes à Soudan (79) Samedi 13 juin, 10h00 GAEC des Trognes Deux-Sèvres

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Le samedi 13 juin de 10h à 21h la ferme bio du GAEC des Trognes (79 800 Soudan) ouvre ses portes au grand public !

Repas disponible sur les stands midi et soir (pensez à ramener vos couverts) !

Activités présentes toute la journée :

– Escape game » le Mystère du Bocage » par le CPIE

– Exposition sur le collectif agricole

– Projection de film

– Marché de producteurs (et frites!)

– Stands associatifs variés

– Espace de pique-nique et de détente ✨

Programme détaillé de la journée :

10h : Accueil-café

10h30 : 1ère sortie des chèvres

11h-12h30 : Au choix :

– Visites guidées de la ferme ferme et de la fromagerie

-1ère balade pédagogique de 1,5 km :

Sertad & Syndicat Mixte à la Carte : eau et zones-humides

Deux-Sèvres Nature Environnement : biodiversité

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine : le bocage et les trognes

Alerte Medicale sur les Pesticides : santé et ordonnances vertes ⚕️

12h30 : Repas disponible sur les stands, ramenez vos couverts !

14h30 : 2ème sortie des chèvres

15h00-16h30 : Au choix :

 Visites guidées de la ferme ferme et de la fromagerie

 2 ème balade pédagogique de 1,5 km

 Jeu de piste sur la ferme pour les jeunes

16h30-18 h : Temps libre pour découvrir les autres activités et les stands

18h : Retour des chèvres

19h : Traite des chèvres à la ferme

19h30 : Apéro musical avec un concert de « Tourne Bourrique »

21h : Fin de la soirée

GAEC des Trognes chausseroy Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « agrobiods@orange.fr »}]

Découvrez une ferme bio du bocage du Haut Val de Sèvre. De 10h à 21h : diverses activités sur la nature et l’agriculture, dont 2 balades pédagogiques (11h + 15h), concert. Possibilité repas sur place. nature bocage

Agrobio Deux-Sèvres