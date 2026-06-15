Ferme ouverte GAEC de la Veyssaire Landos
Ferme ouverte GAEC de la Veyssaire Landos mardi 28 juillet 2026.
Landos
Ferme ouverte GAEC de la Veyssaire
2 Chemin de Regordane Landos Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Visite de la ferme, Traite et tétée des veaux, Goûter gourmand.
Contactez-nous avant de venir.
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2 Chemin de Regordane Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 67 09 71
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English :
Farm tour, milking and feeding the calves, gourmet snack.
Please contact us before you come.
L’événement Ferme ouverte GAEC de la Veyssaire Landos a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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