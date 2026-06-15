Landos

Ferme ouverte GAEC les Beyssous

1 Route de la Barrière Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Visite de la ferme, Traite et tétée des veaux, Goûter gourmand.

Contactez-nous avant de venir.

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1 Route de la Barrière Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 52 11 91

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English :

Farm tour, milking and feeding the calves, gourmet snack.

Please contact us before you come.

L’événement Ferme ouverte GAEC les Beyssous Landos a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire