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Ferme ouverte GAEC les Beyssous Landos

Ferme ouverte GAEC les Beyssous Landos mardi 28 juillet 2026.

Adresse : 1 Route de la Barrière

Ville : 43340 Landos

Département : Haute-Loire

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Landos

Ferme ouverte GAEC les Beyssous

1 Route de la Barrière Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Visite de la ferme, Traite et tétée des veaux, Goûter gourmand.
Contactez-nous avant de venir.
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1 Route de la Barrière Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 52 11 91 

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English :

Farm tour, milking and feeding the calves, gourmet snack.
Please contact us before you come.

L’événement Ferme ouverte GAEC les Beyssous Landos a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire