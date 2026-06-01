Hagenthal-le-Haut

Ferme ouverte

143 Chemin de Heiligenbrunn Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Partez à la découverte des producteurs locaux et plongez dans l’univers des métiers de la ferme ! La ferme Lang vous ouvre ses portes pour une journée conviviale et enrichissante. Au programme découverte des animaux de la ferme, exposition de vieux tracteurs et diverses animations agricoles et champêtres.

Sur place, une restauration est proposée uniquement sur réservation (par téléphone)

2 menus 100 % produits locaux au choix

– Steak frites salade (viande de la ferme) + yaourt 25 €

– Burger frites salade (viande de la ferme) + yaourt 25 €

Un stationnement est possible à proximité directe de la ferme. .

143 Chemin de Heiligenbrunn Hagenthal-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 66 46 77

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English :

L’événement Ferme ouverte Hagenthal-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue