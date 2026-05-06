FERMES EN FETE 2026 LES VIVIERS DU COMMINGES LES VIVIERS DU COMMINGES Antignac

Antignac

FERMES EN FETE 2026 LES VIVIERS DU COMMINGES

LES VIVIERS DU COMMINGES Avenue de Luchon Antignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Production Élevage de truites en agriculture biologique.

Animations 11h Visite de la pisciculture, présentation de l’élevage de truites Arc en Ciel, Fario, saumons de Fontaine. 12h dégustations gratuites des produits de la ferme. Possibilité de pique-nique sur place. Vente de truites.

Médaille de bronze au Concours Général Agricole Produits 2022 pour les oeufs de truites AB.

Organisé par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne. .

LES VIVIERS DU COMMINGES Avenue de Luchon Antignac 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 32 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Production: Organic trout farming.

Activities: 11am: Visit to the fish farm, presentation of the Arc en Ciel, Fario and Fontaine salmon trout farm. 12pm: free tastings of farm products. Picnics available on site. Trout for sale.

L’événement FERMES EN FETE 2026 LES VIVIERS DU COMMINGES Antignac a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE