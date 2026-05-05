Fermes en Fête – Céréales de Cocagne, Céréales de Cocagne, Puylaurens

Fermes en Fête – Céréales de Cocagne Samedi 6 juin, 10h00 Céréales de Cocagne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

De 10h à 12h30 : visites guidées à 10h et 11h30, du champ au moulin en passant par la meunerie et l’atelier de fabrication des pâtes. Démonstration du moulin meule de pierre. Dégustation de gâteaux fermiers et vente des produits de la ferme.

Céréales de Cocagne 45 route des Pyrénées 81700 Puylaurens Puylaurens 81700 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cerealesdecocagne.fr »}]

Démonstration du moulin meule de pierre. Dégustation de gâteaux fermiers et vente des produits de la ferme.

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