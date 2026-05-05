Fermes en Fête – L’Equi-valence, L’Equi-valence, Puylaurens

Fermes en Fête – L’Equi-valence Samedi 6 juin, 10h00 L’Equi-valence Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 10h à 18h. A 10h30 et 15h30, visites guidées de la

ferme : l’élevage de chevaux, la démarche durable, l’alimentation et la

transformation du lait en savons fermiers et cosmétiques naturels.

Restauration sur place le midi, crêpes et glaces au lait de jument pour une

pause gourmande tout au long de la journée.

L’Equi-valence En Valence 81700 Puylaurens Puylaurens 81700 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lequivalence81@gmail.com »}]

Elevage de poneys Haflinger, production et transformation du lait de jument.

DR