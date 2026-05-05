Fermes en Fête – Domaine Gayrard, Domaine Gayrard, Milhavet
Fermes en Fête – Domaine Gayrard, Domaine Gayrard, Milhavet samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Domaine Gayrard Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Gayrard Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
De 10h à 18h : jeu de piste, dégustation, balade découverte dans les vignes et vente de vin.
14h30 : visite guidée du chai.
Restauration au Bistrot Gayrard midi et soir, (avec possibilité de piqueniquer
dans les vignes au déjeuner) : une cuisine locale, vivante et de
saison, inspirée d’une cuisine aux saveurs du monde.
Activités et restauration sur réservation.
Domaine Gayrard Capendut – 81130 Milhavet Milhavet 81130 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-gayrard.com »}]
Venez découvrir le DomaineRigaud
DR