Rendez-vous au Domaine Gayrard le 6 juin !, Domaine Gayrard, Milhavet

Rendez-vous au Domaine Gayrard le 6 juin ! Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Gayrard Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Pierre vous accueille le samedi 6 juin pour une immersion au cœur de ses vignes bio. De 10h à 18h, jeu de piste, dégustation, balade découverte dans les vignes et vente de vin, avec, à 14h30, une visite guidée du chai.

Restauration au Bistrot Gayrard midi et soir, avec possibilité de pique-niquer dans les vignes au déjeuner : une cuisine locale, vivante et de saison, inspirée d’une cuisine aux saveurs du monde. Activités et restauration sur réservation.

Domaine Gayrard milhavet capendut Milhavet 81130 Tarn Occitanie

Vignes et biodynamie : une journée au cœur du vivant portes ouvertes bio