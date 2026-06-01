Fermes en Fête – EARL Conill, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château

Fermes en Fête – EARL Conill 6 et 7 juin La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Depuis plusieurs générations Aurélie et Clément

produisent des fruits, des légumes et du vin en plaine,

proche de la Méditerranée, entourés de leurs vergers et

d’une magnifique vue sur le Canigou.

Venez les rencontrer et déguster leurs fruits et légumes

gorgés de soleil.

La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone 66600 Salses-le-chateau Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

Exposition de matériel ancien

DR