Fermes en Fête – La Pèdre Rodone, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château

Fermes en Fête – La Pèdre Rodone Samedi 6 juin, 12h00 La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Cécile et Cyrille proposent des oeufs de poules élevées en plein air sur des parcours arborés et fruitiers. Les fruits et légumes, cultivés selon les principes de l’agroécologie, sont disponibles en vente directe selon les saisons. Venez déguster les fruits cueillis à maturité qui ont du goût !

La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone 66600 Salses-le-chateau Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dégustation d’oeufs à la coque & nectars (Tables pique-nique à disposition) // Toute la journée : Vente de crêpes & gaufres et dégustation avec vigneron

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