Fermes en Fête – EARL Conill, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château
Fermes en Fête – EARL Conill, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – EARL Conill Samedi 6 juin, 16h30 La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Depuis plusieurs générations Aurélie et Clément
produisent des fruits, des légumes et du vin en plaine,
proche de la Méditerranée, entourés de leurs vergers et
d’une magnifique vue sur le Canigou.
Venez les rencontrer et déguster leurs fruits et légumes
gorgés de soleil.
La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone 66600 Salses-le-chateau Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
16h45 Goûter
DR
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