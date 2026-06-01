Fermes en Fête – Ferme de Cazalous, Ferme de Cazalous, Le Souliers, Puyjourdes

Fermes en Fête – Ferme de Cazalous Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de Cazalous, Le Souliers Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Une journée riche en émotion ! Visite de l’exploitation, dégustation, repas midi et soir, marche gourmande, jeux pédagogiques et pour finir en beauté le repas à la ferme le soir avec animation musicale.

Ferme de Cazalous, Le Souliers 46260 Puyjourdes Puyjourdes 46260 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedescazalous@orange.fr »}]

Visite de l’exploitation, dégustation, repas midi et soir, marche gourmande, jeux pédagogiques

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