Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou

Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou Dimanche 7 juin, 14h00 GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Au pied des Albères, Marie et Nicolas élèvent avec passion leur troupeau de chèvres en plein air, 365 jours par an. Fromages fermiers, tommes affinées, desserts maison… tout est fait sur place, avec soin et conviction. Installés depuis trois ans, ils portent un projet engagé : produire autrement, protéger les terres, accueillir le public et transmettre. Récemment en conversion bio, ils continuent de bâtir une ferme à taille humaine, riche de sens et de saveurs.

Se garer à ce lieu (proche du LFP Perthus) à Montesquieu des Albères & prendre la piste à pied (1,3 km)

GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses 66160 Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

Éco-pâturage

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