SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Chemin du Moli Nou Le Boulou
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Chemin du Moli Nou Le Boulou vendredi 12 juin 2026.
Le Boulou
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE
Chemin du Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle de fin d’année Musique Arts en scène
Vendredi 12 juin 2026 20h
Salle Joan Cayrol
Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 10 ans
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Chemin du Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie emdt66@gmail.com
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English :
Year-end show Music Performing arts
Friday June 12, 2026 8pm
Salle Joan Cayrol
Admission: 5? Free for children under 10
L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT66
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