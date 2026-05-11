Le Boulou

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE

Chemin du Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle de fin d’année Musique Arts en scène

Vendredi 12 juin 2026 20h

Salle Joan Cayrol

Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 10 ans

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Chemin du Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie emdt66@gmail.com

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English :

Year-end show Music Performing arts

Friday June 12, 2026 8pm

Salle Joan Cayrol

Admission: 5? Free for children under 10

L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT66