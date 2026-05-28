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GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou

GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou

GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou samedi 4 juillet 2026.

Adresse : .

Ville : 66160 Le Boulou

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif Pass Forfait

Le Boulou

GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE

. Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Gala de danse de fin d’année
Samedi 4 juillet 20h30
Bibliothèque magique uniVers Danse.  
Tout public. Complexe des Échards. 
Spectacle Modern Jazz et Hip-Hop 
Complexe des Échards 
  .

. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 50 22 46  asso.universdanse@gmail.com

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English :

End-of-year dance gala
Saturday 4th July 8.30pm
Magic Library uniVers Danse.
All audiences. Complexe des Echards.
Modern Jazz and Hip-Hop show
Complexe des Echards

L’événement GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66

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