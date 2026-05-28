GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou
GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou samedi 4 juillet 2026.
Le Boulou
GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE
. Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Gala de danse de fin d’année
Samedi 4 juillet 20h30
Bibliothèque magique uniVers Danse.
Tout public. Complexe des Échards.
Spectacle Modern Jazz et Hip-Hop
Complexe des Échards
.
. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 50 22 46 asso.universdanse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
End-of-year dance gala
Saturday 4th July 8.30pm
Magic Library uniVers Danse.
All audiences. Complexe des Echards.
Modern Jazz and Hip-Hop show
Complexe des Echards
L’événement GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou 28 mai 2026
- VISITE GUIDÉE LE BOULOU HISTORIQUE Le Boulou 4 juin 2026
- SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ARTS EN SCÈNE Chemin du Moli Nou Le Boulou 12 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Rue des Pyrénées Le Boulou 21 juin 2026
- VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou 25 juin 2026