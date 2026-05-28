Le Boulou

GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE

. Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Gala de danse de fin d’année

Samedi 4 juillet 20h30

Bibliothèque magique uniVers Danse.

Tout public. Complexe des Échards.

Spectacle Modern Jazz et Hip-Hop

Complexe des Échards

.

. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 50 22 46 asso.universdanse@gmail.com

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English :

End-of-year dance gala

Saturday 4th July 8.30pm

Magic Library uniVers Danse.

All audiences. Complexe des Echards.

Modern Jazz and Hip-Hop show

Complexe des Echards

L’événement GALA DE DANSE DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66