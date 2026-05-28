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FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Rue des Pyrénées Le Boulou

FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Rue des Pyrénées Le Boulou

FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Rue des Pyrénées Le Boulou dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue des Pyrénées

Adresse : .

Ville : 66160 Le Boulou

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Boulou

FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU

Rue des Pyrénées . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Dimanche 21 juin
Rambla rue Arago Gratuit
  .

Rue des Pyrénées . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00 

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English :

Fête de la musique
Sunday June 21st
Rambla rue Arago Free

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66

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