Le Boulou

FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU

Rue des Pyrénées . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Dimanche 21 juin

Rambla rue Arago Gratuit

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Rue des Pyrénées . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00

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English :

Fête de la musique

Sunday June 21st

Rambla rue Arago Free

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE LE BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66