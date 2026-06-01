GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou
GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou samedi 27 juin 2026.
Le Boulou
GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE
. Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE
Mille Bornes
Samedi 27 juin 2026 à 20h
Complexe des Echards
Tarif 10€ + de 12 ans
.
. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
END-OF-YEAR GR GALA
Mille Bornes
Saturday June 27, 2026 at 8pm
Complexe des Echards
Price 10? + 12 years old
L’événement GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT66
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