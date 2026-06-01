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GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou samedi 27 juin 2026.

Adresse : .

Ville : 66160 Le Boulou

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Le Boulou

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE

. Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE
Mille Bornes
Samedi 27 juin 2026 à 20h
Complexe des Echards

Tarif 10€ + de 12 ans
  .

. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

END-OF-YEAR GR GALA
Mille Bornes
Saturday June 27, 2026 at 8pm
Complexe des Echards

Price 10? + 12 years old

L’événement GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT66

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