GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou samedi 27 juin 2026.

Le Boulou

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE

. Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE

Mille Bornes

Samedi 27 juin 2026 à 20h

Complexe des Echards

Tarif 10€ + de 12 ans

.

. Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

END-OF-YEAR GR GALA

Mille Bornes

Saturday June 27, 2026 at 8pm

Complexe des Echards

Price 10? + 12 years old

L’événement GALA DE GR DE FIN D’ANNÉE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT66