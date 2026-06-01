LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE Le Boulou Le Boulou mercredi 17 juin 2026.

Le Boulou

LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE

Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Animation gratuite pour les enfants de 5 à 8 ans

.

Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 05 espacemaxhavart@mairie-leboulou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free entertainment for children aged 5 to 8

L’événement LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT66