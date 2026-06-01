LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE Le Boulou Le Boulou
LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE Le Boulou Le Boulou mercredi 17 juin 2026.
Le Boulou
LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE
Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Animation gratuite pour les enfants de 5 à 8 ans
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Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 05 espacemaxhavart@mairie-leboulou.fr
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English :
Free entertainment for children aged 5 to 8
L’événement LECTURES ET MUSÉE NUMÉRIQUE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT66
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