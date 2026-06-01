Fermes en Fête – Jardins de Coursiana, Jardins de Coursiana, La Romieu

Fermes en Fête – Jardins de Coursiana Samedi 6 juin, 09h30 Jardins de Coursiana Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Rencontre avec Jean, visite et dégustation de pruneaux des vergers aux 4 jardins thématiques sur 6ha et vente directe de produits issus des vergers.

Jardins de Coursiana La Bourdette 32480 La Romieu La Romieu 32480 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-tenareze/ »}]

Visite-découverte avec dégustation de pruneaux (accueil et présentation avec histoire du site, puis visite en autonomie).

DR