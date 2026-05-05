Rendez-vous aux jardins de Coursiana, Jardin et arboretum de Coursiana, La Romieu

Rendez-vous aux jardins de Coursiana 6 et 7 juin Jardin et arboretum de Coursiana Gers

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir les magnifiques jardins de Coursiana et vivre une expérience au plus près de la nature, entre couleurs, parfums, textures et sons.

Fruit du travail d’une famille passionnée, ce domaine de 6 hectares invite à la promenade et à l’émerveillement. La visite peut se prolonger par une pause gourmande au salon de thé, autour de produits faits maison : sorbets préparés avec les fruits du jardin, confitures, ratatouille ou encore pruneaux.

Jardin et arboretum de Coursiana Jardins de Coursiana, 32480 La Romieu La Romieu 32480 A la Bourdette Gers Occitanie 0562682280 http://www.jardinsdecoursiana.com Un petit paradis privé sur 6 hectares vallonés : jardin à l’anglaise, arboretum (plus de 700 essences), potager familial, jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum. Collection de plus de 350 rosiers. Vue imprenable sur la collégiale de La Romieu. Ouvert du 18 avril au 23 octobre. De Condom, prendre la D931, puis D41 direction La Romieu, lieu-dit « La Bourdette » 43° 97′ 76.53 » – 0° 49′ 31.19 »

Rendez-vous aux jardins

©Margaux Beyries-Delannoy