Fermes en fête Jardins d’Olha ASQUE Asque

Asque

Fermes en fête Jardins d’Olha

ASQUE 6 chemin Payssa Asque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre du week-end Fermes en fête , les Jardins d’Olha vous ouvrent les portes de leur ferme et de leur séchoir, et vous proposeront des dégustations de leurs produits.

Producteurs locaux en agriculture biologique, les Jardins d’Olha cultivent tisanes, thés, fleurs séchées et sels aromatiques. Vente directe de leurs produits sur place.

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ASQUE 6 chemin Payssa Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 34 15 27 lesjardinsdolha@gmail.com

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English :

As part of the Fermes en fête weekend, Les Jardins d’Olha are opening the doors of their farm and drying room, and offering tastings of their products.

Local organic producers, Jardins d?Olha grow herbal teas, teas, dried flowers and aromatic salts. Direct sales of their products on site.

L’événement Fermes en fête Jardins d’Olha Asque a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65