Fermes en Fête – La Ferme Rustanaise, La ferme Rustanaise, Saint-Sever-de-Rustan

Fermes en Fête – La Ferme Rustanaise 6 et 7 juin La ferme Rustanaise Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La ferme Rustanaise 22 chemin de la Serre 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « spectequestre@orange.fr »}]

Visite de la ferme, contact avec les chevreaux. Dégustations et vente de glaces.

DR