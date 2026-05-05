Journées du Patrimoine de Pays, Abbaye de Saint sever de rustan, Saint-Sever-de-Rustan

Journées du Patrimoine de Pays 26 – 28 juin Abbaye de Saint sever de rustan Hautes-Pyrénées

Récupération du livret de visite en autonomie – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine de Pays, nous vous invitons à venir vous égarer dans les ruelles de l’ancienne bastide de Saint-Sever-de-Rustan afin d’y découvrir les traces de l’ancien rempart, de la place centrale médiévale, des murs bâtis en briques de terre ou encore en arrête de poissons. Plus loin, en s’approchant des murs en pierre de taille de l’abbaye, vous pourrez découvrir des marques de tailleur de pierre ! Pour ceux qui souhaitent une balade plus longue, nous vous invitons sur le sentier de Severus !

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A l’occasion des journées du patrimoine de Pays, nous vous invitons à venir vous égarer dans les ruelles de l’ancienne bastide de Saint-Sever-de-Rustan. visite architecture

Abbaye Saint Sever de Rustan