Fermes en Fête – La ferme Xadi, La ferme Xadi, Palau-del-Vidre
Fermes en Fête – La ferme Xadi, La ferme Xadi, Palau-del-Vidre samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La ferme Xadi Samedi 6 juin, 10h00 La ferme Xadi Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Venez profiter du seul jour de portes ouvertes de l’année à la Ferme Xadi ! Au fil de la visite, Xavier vous partagera son quotidien, ses choix et ses convictions : une alimentation de qualité grâce à un élevage respectueux des animaux et de l’environnement.
La ferme Xadi 66690 Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie
Porcs élevés en plein air / Visite guidée de la ferme et dégustation
DR
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