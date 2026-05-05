Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes, La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve, Graulhet

Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes Samedi 6 juin, 14h00 La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 14h à 18h. Vente à la ferme et visites guidées de la

chèvrerie, de la salle de traite et rencontre avec les brebis au pré.

A 16h goûter fermier : dessert lacté, fromage, jus de pomme (5€/pers.).

La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vitor.carmona@orange.fr »}]

Visite guidée et à 16h goûter fermier : dessert lacté, fromage, jus de pomme (5€/pers.)

DR