Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes, La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve, Graulhet
Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes, La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve, Graulhet samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes Samedi 6 juin, 14h00 La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
De 14h à 18h. Vente à la ferme et visites guidées de la
chèvrerie, de la salle de traite et rencontre avec les brebis au pré.
A 16h goûter fermier : dessert lacté, fromage, jus de pomme (5€/pers.).
La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vitor.carmona@orange.fr »}]
Visite guidée et à 16h goûter fermier : dessert lacté, fromage, jus de pomme (5€/pers.)
DR