Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes, La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve, Graulhet

Fermes en Fête – La fromagerie des biquettes Samedi 6 juin, 14h00 La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 14h à 18h. Vente à la ferme et visites guidées de la

chèvrerie, de la salle de traite et rencontre avec les brebis au pré.

La fromagerie des biquettes, 789 La Borie Neuve 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vitor.carmona@orange.fr »}]

A 16h goûter fermier : dessert lacté, fromage, jus de pomme (5€/pers.).

DR