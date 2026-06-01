Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fermes en Fête – La Pèdre Rodone, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château

Fermes en Fête – La Pèdre Rodone, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château

Fermes en Fête – La Pèdre Rodone, La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone, Salses-le-Château samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone

Adresse : 66600 Salses-le-chateau

Ville : 66600 Salses-le-Château

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – La Pèdre Rodone Samedi 6 juin, 16h30 La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Cécile et Cyrille proposent des oeufs de poules élevées en plein air sur des parcours arborés et fruitiers. Les fruits et légumes, cultivés selon les principes de l’agroécologie, sont disponibles en vente directe selon les saisons. Venez déguster les fruits cueillis à maturité qui ont du goût !

La Pèdre Rodone, Mas de la pedre redone 66600 Salses-le-chateau Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
Profitez d’un moment convivial avec la chorale “les voix de l’amitié”

DR

À voir aussi à Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales)