Fermes en Fête – Mohair du Vallespir, Mohair du Vallespir, Arles-sur-Tech

Fermes en Fête – Mohair du Vallespir Dimanche 7 juin, 09h00 Mohair du Vallespir Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Claire élève des chèvres Angora au coeur des montagnes entre Arles-sur-Tech et St-Laurent de Cerdans. Elle produit la laine mohair selon la charte de qualité : Les Mohairs des fermes de France. Vous trouverez à la ferme de beaux articles en laine mohair.

Mohair du Vallespir 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie

Marché à la ferme

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