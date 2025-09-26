FEUX DE LA SAINT JEAN Arles-sur-Tech

FEUX DE LA SAINT JEAN

17h45 Arrivée de la flamme et tour de ville avec La banda els Tirons.

18h30 Ranimation de la flamme à la stèle François Pujade

19h Apéritif offert aux Arlesiens

21h Groupe folklorique Alégria et Sardanes

22h30 Embrasement du feu et partage des Co…

English :

5:45 pm Arrival of the flame and city tour with La banda els Tirons.

6:30 pm Rekindling of the flame at the François Pujade stele

7pm Aperitif offered to Arlesians

9pm « Alégria » folk group and Sardanes

10:30 p.m. Bonfire and sharing of the Co…

German :

17.45 Uhr Ankunft der Flamme und Stadtrundgang mit La banda els Tirons.

18.30 Uhr Wiederbelebung der Flamme an der Stele François Pujade

19.00 Uhr Aperitif, der den Arlesiens angeboten wird

21 Uhr Folkloregruppe « Alégria » und Sardanes

22.30 Uhr Anzünden des Feuers und Teilen der Co…

Italiano :

17.45 Arrivo della fiamma e visita della città con La banda els Tirons.

18:30 Riaccensione della fiamma presso la stele di François Pujade

19:00 Aperitivo offerto alla popolazione di Arles

ore 21:00 Gruppo folk « Alégria » e Sardanes

ore 22:30 Falò e condivisione del co…

Espanol :

17:45 Llegada de la llama y recorrido por la ciudad con La banda els Tirons.

18:30 Reavivamiento de la llama en la estela de François Pujade

19:00 Aperitivo ofrecido al pueblo de Arles

21:00 h Grupo folclórico « Alégria » y Sardanes

22.30 h Hoguera y reparto de la co…

