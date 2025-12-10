BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech

BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech dimanche 28 juin 2026.

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

09H30 Messe
10H30 Bénédiction des Mulets place de l’église, suivi des Sardanes avec la Cobla
PROGR AMME COMPLET PROCHAINENEMENT
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99 

09H30: Mass
10:30am: Blessing of the Mules in the church square, followed by Sardanes with the Cobla
FULL PROGRAM COMING SOON

