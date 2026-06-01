Arles-sur-Tech

CONCERT D’ORGUE

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

L’orgue fête la musique concert Franck BESINGRAND, présentation de l’instrument et visites. Participation libre.

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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 32 36 87 besingrandfranck@gmail.com

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English :

L’orgue fête la musique : Franck BESINGRAND concert, instrument presentation and tours. Free admission.

L’événement CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE ARLES SUR TECH