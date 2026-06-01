Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech

CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech

CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Participation libre

Arles-sur-Tech

CONCERT D’ORGUE

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :
2026-06-21

L’orgue fête la musique concert Franck BESINGRAND, présentation de l’instrument et visites. Participation libre.
  .

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 32 36 87  besingrandfranck@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’orgue fête la musique : Franck BESINGRAND concert, instrument presentation and tours. Free admission.

L’événement CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE ARLES SUR TECH

À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)