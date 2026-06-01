CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech
CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech dimanche 21 juin 2026.
Arles-sur-Tech
CONCERT D’ORGUE
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
L’orgue fête la musique concert Franck BESINGRAND, présentation de l’instrument et visites. Participation libre.
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 32 36 87 besingrandfranck@gmail.com
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English :
L’orgue fête la musique : Franck BESINGRAND concert, instrument presentation and tours. Free admission.
L’événement CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE ARLES SUR TECH
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