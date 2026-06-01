DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech
DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech samedi 20 juin 2026.
Arles-sur-Tech
DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES
Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Du 20 juin au 20 septembre tous les samedis
L’association Broderies et dentelles propose chaque samedi après-midi à l’église Saint-Sauveur
un rendez-vous particulier où tradition et savoir-faire se mêlent harmonieusement.
.
Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
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English :
Every Saturday from June 20 to September 20
Every Saturday afternoon at Saint-Sauveur church, the Broderies et dentelles association offers
where tradition and expertise come together in harmony.
L’événement DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-02 par BIT DE ARLES SUR TECH
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