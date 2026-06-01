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DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech

DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech

DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech samedi 20 juin 2026.

Adresse : Carrer Sant Salvador

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES

Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Du 20 juin au 20 septembre tous les samedis 
L’association Broderies et dentelles propose chaque samedi après-midi à l’église Saint-Sauveur
un rendez-vous particulier où tradition et savoir-faire se mêlent harmonieusement.
  .

Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

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English :

Every Saturday from June 20 to September 20
Every Saturday afternoon at Saint-Sauveur church, the Broderies et dentelles association offers
where tradition and expertise come together in harmony.

L’événement DEMONSTRATION BRODERIE ET DENTELLES Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-02 par BIT DE ARLES SUR TECH

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