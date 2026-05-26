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BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech

BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech

BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

BENEDICTION DES MULETS

Parc de la Mairie Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin

Fête des Mulets

09H30 Messe Abbaye Sainte-Marie

11H30 Bénédiction des Mulets
Vente de pains bénis + à la place de l’église
Sardanes avec la Cobla Sol de Banyuls

12h30 Grillade au Parc de la Mairie organisée en partenariat …
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Parc de la Mairie Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99 

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English :

Sunday, June 28

Mule Festival

09H30 Mass Abbaye Sainte-Marie

11:30 Blessing of the Mules
Sale of blessed bread + at the church square
Sardanes with the Cobla Sol de Banyuls

12:30 Grill in the Parc de la Mairie organized in partnership …

L’événement BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE ARLES SUR TECH

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