BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech
BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech dimanche 28 juin 2026.
Arles-sur-Tech
BENEDICTION DES MULETS
Parc de la Mairie Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin
Fête des Mulets
09H30 Messe Abbaye Sainte-Marie
11H30 Bénédiction des Mulets
Vente de pains bénis + à la place de l’église
Sardanes avec la Cobla Sol de Banyuls
12h30 Grillade au Parc de la Mairie organisée en partenariat …
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Parc de la Mairie Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
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English :
Sunday, June 28
Mule Festival
09H30 Mass Abbaye Sainte-Marie
11:30 Blessing of the Mules
Sale of blessed bread + at the church square
Sardanes with the Cobla Sol de Banyuls
12:30 Grill in the Parc de la Mairie organized in partnership …
L’événement BENEDICTION DES MULETS Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE ARLES SUR TECH
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