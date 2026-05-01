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CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

CONCERT

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Vendredi 29 mai à 18H00
Concert des Chorales Sang et Or et du Collège Jean Moulin d’Arles-sur-Tech
Chef de chœur Virgile Goller
Professeur de musique du collège Albert Fernandez (gratuit)
à la Salle de la crypte, Abbaye Sainte-Marie
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

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English :

Friday, May 29 at 6:00 pm
Concert by the Sang et Or and Collège Jean Moulin choirs from Arles-sur-Tech
Conductor Virgile Goller
College music teacher: Albert Fernandez (free)
in the Salle de la Crypt, Abbaye Sainte-Marie

L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH

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