CONCERT Arles-sur-Tech
CONCERT Arles-sur-Tech vendredi 29 mai 2026.
Arles-sur-Tech
CONCERT
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai à 18H00
Concert des Chorales Sang et Or et du Collège Jean Moulin d’Arles-sur-Tech
Chef de chœur Virgile Goller
Professeur de musique du collège Albert Fernandez (gratuit)
à la Salle de la crypte, Abbaye Sainte-Marie
.
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, May 29 at 6:00 pm
Concert by the Sang et Or and Collège Jean Moulin choirs from Arles-sur-Tech
Conductor Virgile Goller
College music teacher: Albert Fernandez (free)
in the Salle de la Crypt, Abbaye Sainte-Marie
L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH
À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT Arles-sur-Tech 9 mai 2026
- FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech 17 mai 2026
- FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech 17 mai 2026
- CONCERT Arles-sur-Tech 19 mai 2026
- CONCERT Arles-sur-Tech 17 juin 2026