FEUX D’ARTIFICE Arles-sur-Tech

FEUX D’ARTIFICE

carreau de la mine Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

2026-07-13

21h00 Défilé aux Lampions (départ Parc de la Mairie)

22h30 Feux d’artifice au Carreau de la Mine

23h00 Bal

carreau de la mine Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

9:00 pm: Lantern Parade (departure from Parc de la Mairie)

10:30pm: Fireworks at Carreau de la Mine

11:00 pm: Ball

German :

21.00 Uhr: Lampionumzug (Start im Parc de la Mairie)

22:30 Uhr: Feuerwerk am « Carreau de la Mine »

23.00 Uhr: Tanz

Italiano :

21.00: Sfilata di lanterne (partenza dal Parc de la Mairie)

22.30: Fuochi d’artificio al Carreau de la Mine

ore 23.00: Ballo

Espanol :

21.00 h: Desfile de farolillos (salida del Parque de la Mairie)

22.30 h: Fuegos artificiales en el Carreau de la Mine

23.00 h: Baile

