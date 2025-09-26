FEUX D’ARTIFICE Arles-sur-Tech
FEUX D’ARTIFICE Arles-sur-Tech lundi 13 juillet 2026.
FEUX D’ARTIFICE
carreau de la mine Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
2026-07-13
21h00 Défilé aux Lampions (départ Parc de la Mairie)
22h30 Feux d’artifice au Carreau de la Mine
23h00 Bal
carreau de la mine Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
English :
9:00 pm: Lantern Parade (departure from Parc de la Mairie)
10:30pm: Fireworks at Carreau de la Mine
11:00 pm: Ball
German :
21.00 Uhr: Lampionumzug (Start im Parc de la Mairie)
22:30 Uhr: Feuerwerk am « Carreau de la Mine »
23.00 Uhr: Tanz
Italiano :
21.00: Sfilata di lanterne (partenza dal Parc de la Mairie)
22.30: Fuochi d’artificio al Carreau de la Mine
ore 23.00: Ballo
Espanol :
21.00 h: Desfile de farolillos (salida del Parque de la Mairie)
22.30 h: Fuegos artificiales en el Carreau de la Mine
23.00 h: Baile
