ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet Ultra Sud Canigou Montagne de 70Km pour 3500mD+, en solo ou relais à 2 est mis en place également.

Départ à 7h00 de Prats de Mollo pour une arrivée à Arles sur Tech.

https://www.centre-pyrenees-trail.com/inscription-ultra

https://www.vallespir-sudcanigo.com

.

Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

Saturday July 18 Ultra Sud Canigou Montagne of 70Km for 3500mD+, solo or 2-person relay is also set up.

Start at 7:00 am from Prats de Mollo and finish at Arles sur Tech.

https://www.centre-pyrenees-trail.com/inscription-ultra

https://www.vallespir-sudcanigo.com

L’événement ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-12-09 par BIT DE ARLES SUR TECH