ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE Arles-sur-Tech
ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE Arles-sur-Tech samedi 18 juillet 2026.
ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet Ultra Sud Canigou Montagne de 70Km pour 3500mD+, en solo ou relais à 2 est mis en place également.
Départ à 7h00 de Prats de Mollo pour une arrivée à Arles sur Tech.
https://www.centre-pyrenees-trail.com/inscription-ultra
https://www.vallespir-sudcanigo.com
.
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
English :
Saturday July 18 Ultra Sud Canigou Montagne of 70Km for 3500mD+, solo or 2-person relay is also set up.
Start at 7:00 am from Prats de Mollo and finish at Arles sur Tech.
https://www.centre-pyrenees-trail.com/inscription-ultra
https://www.vallespir-sudcanigo.com
L’événement ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-12-09 par BIT DE ARLES SUR TECH