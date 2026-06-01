CONFERENCE Arles-sur-Tech
CONFERENCE Arles-sur-Tech vendredi 19 juin 2026.
Arles-sur-Tech
CONFERENCE
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin
Conférence et annonce parution livre
La chasse aux chasseurs d’ours par Robert Bosch
Projection diaporama sur le thème de l’ours
18h à la Médiathèque intercommunale Jean Soler
.
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 05 08
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English :
Friday June 19th
Lecture and book announcement
La chasse aux chasseurs d?ours by Robert Bosch
Slide show on the theme of bears
6pm at the Jean Soler intercommunity multimedia library
L’événement CONFERENCE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE ARLES SUR TECH
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