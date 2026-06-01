Arles-sur-Tech

CONFERENCE

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin

Conférence et annonce parution livre

La chasse aux chasseurs d’ours par Robert Bosch

Projection diaporama sur le thème de l’ours

18h à la Médiathèque intercommunale Jean Soler

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Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 05 08

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English :

Friday June 19th

Lecture and book announcement

La chasse aux chasseurs d?ours by Robert Bosch

Slide show on the theme of bears

6pm at the Jean Soler intercommunity multimedia library

L’événement CONFERENCE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE ARLES SUR TECH