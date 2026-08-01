Informations pratiques

Saint-Lô

Fermes-Tour éclair

Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Le Fermes-Tour Éclair 3 jours 1/2 d’aventure conviviale et festive à vélo autour du pays Saint-Lois !

Rejoignez-nous du 27 au 30 août 2026 pour un événement unique qui permet d’expérimenter, ensemble, la consommation locale, les déplacements à vélo, et le partage. C’est itinérant, à vélo, et ouvert à tout.e.s familles, ami.e.s, collègues, et accessible même aux plus jeunes et aux novices en vélo.

Il est organisé par Graines de Partage et l’Asso V’Lô (avec le soutien des Saltimbrés !)

Informations et inscriptions ici https://www.helloasso.com/associations/asso-v-lo/evenements/fermes-tour-eclair-2026 .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 74 25 89 74 simon.gautier@assovelo.fr

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English : Fermes-Tour éclair

L’événement Fermes-Tour éclair Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint-Lô