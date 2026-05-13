Château-Thierry

FERTOIS METAL FEST WARM UP !

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un tribute à Van Halen (Jump With The Devil), un quintet d’énervés aux guitares méchament saturées (Anomaly) et une bande de rockeurs dans la pure tradition nineties (Your Last Monday) voici la recette explosive d’un warm-up réussi.

Lieu La Biscuiterie 53 rue Paul Doucet, 02400 Château-Thierry

Tarifs 8 11 14 €

Billetterie à venir

Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/fertois-warmup

Buvette et petite restauration sur place.

Mention obligatoire En partenariat avec Les Cultivores Fertois

Un tribute à Van Halen (Jump With The Devil), un quintet d’énervés aux guitares méchament saturées (Anomaly) et une bande de rockeurs dans la pure tradition nineties (Your Last Monday) voici la recette explosive d’un warm-up réussi.

Lieu La Biscuiterie 53 rue Paul Doucet, 02400 Château-Thierry

Tarifs 8 11 14 €

Billetterie à venir

Plus d’infos https://labiscuiterie.org/2026/fertois-warmup

Buvette et petite restauration sur place.

Mention obligatoire En partenariat avec Les Cultivores Fertois .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tribute to Van Halen (Jump With The Devil), an angry quintet with wickedly saturated guitars (Anomaly) and a band of rockers in the pure nineties tradition (Your Last Monday): this is the explosive recipe for a successful warm-up.

Location: La Biscuiterie ? 53 rue Paul Doucet, 02400 Château-Thierry

Prices: 8 11 14 ?

Tickets coming soon

Further info: https://labiscuiterie.org/2026/fertois-warmup

Refreshments and snacks on site.

Obligatory mention: In partnership with Les Cultivores Fertois

L’événement FERTOIS METAL FEST WARM UP ! Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne