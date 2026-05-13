Fêtes Jean de La fontaine 2026 Château-Thierry
Fêtes Jean de La fontaine 2026 Château-Thierry vendredi 26 juin 2026.
Château-Thierry
Fêtes Jean de La fontaine 2026
Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Château-Thierry, ville natale du plus célèbre poète classique français, organise la 158e édition des Fêtes Jean de La Fontaine, du 26 au 28 juin 2026.
Tout au long du week-end, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations grand concert le samedi soir, défilé costumé le dimanche, village événementiel, animations pour enfants, spectacles musicaux et feu d’artifice.
Source: Ville de Château-Thierry
Château-Thierry, ville natale du plus célèbre poète classique français, organise la 158e édition des Fêtes Jean de La Fontaine, du 26 au 28 juin 2026.
Tout au long du week-end, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations grand concert le samedi soir, défilé costumé le dimanche, village événementiel, animations pour enfants, spectacles musicaux et feu d’artifice.
Source: Ville de Château-Thierry .
Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
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English :
Château-Thierry, the birthplace of France’s most famous classical poet, is organizing the 158th Fêtes Jean de La Fontaine, from June 26 to 28, 2026.
Throughout the weekend, young and old alike can enjoy a wide range of events, including a grand concert on Saturday evening, a costume parade on Sunday, an events village, children’s entertainment, musical shows and fireworks.
Source: Ville de Château-Thierry
L’événement Fêtes Jean de La fontaine 2026 Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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