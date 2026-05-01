1 km de danse à Château-Thierry 2026 Château-Thierry

Château-Thierry

1 km de danse à Château-Thierry 2026

Avenue Jules Lefebvre Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

1 km de danse, c’est une journée festive, gratuite, qui rassemble les habitantes et habitants autour de la danse !

Associations de danse, artistes et chorégraphes, groupes d’amateurs s’emparent de l’espace public et investissent les scènes qui leur sont ouvertes, pour exprimer leur identité par la danse et permettre la rencontre des cultures et des traditions présentes dans la ville.

Au programme échauffement collectif, présentations, spectacles, bal participatif. Se laisser surprendre par des événements dansés ou esquisser son premier pas de danse tout est possible le temps de cette journée !

1 km de danse, c’est une journée festive, gratuite, qui rassemble les habitantes et habitants autour de la danse !

Associations de danse, artistes et chorégraphes, groupes d’amateurs s’emparent de l’espace public et investissent les scènes qui leur sont ouvertes, pour exprimer leur identité par la danse et permettre la rencontre des cultures et des traditions présentes dans la ville.

Au programme échauffement collectif, présentations, spectacles, bal participatif. Se laisser surprendre par des événements dansés ou esquisser son premier pas de danse tout est possible le temps de cette journée ! .

Avenue Jules Lefebvre Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

1 km de danse is a festive, free day of dance for local residents!

Dance associations, artists and choreographers, and amateur groups take over the public space and take over the stages that are open to them, to express their identity through dance, and to encourage encounters between cultures and traditions present in the city.

On the program: collective warm-up, presentations, performances, participatory dance. Let yourself be surprised by dance events or try out your first dance step: it’s all possible on this day!

L’événement 1 km de danse à Château-Thierry 2026 Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne