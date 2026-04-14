Visite du jardin Jacopin, Jardin Jacopin, Château-Thierry

Visite du jardin Jacopin 5 et 6 juin Jardin Jacopin Aisne

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Adossé à une colline, en dessous des remparts d’un château médiéval le Jardin Jacopin vous accueille sur 4 niveaux différents. Et pour les visiteurs qui pourront monter 80 marches ou plus, une vue exceptionnelle sur la ville les attend.

Jardin Jacopin 02400 Château-Thierry 4 rue du Dr Lefèvre, accès Grande rue Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France http://www.jardinsdenfants.fr http://www.jardinsdenfants.fr Adossé à la colline, juste en dessous des remparts du château médiéval, le Jardin Jacopin qui s’étend sur 4 niveaux est riche de murs et d’escaliers construits au Moyen-Âge. Les grandes pierres qui garnissent le sol d’une voûte ont guidé les archéologues pour déterminer l’usage historique de cette voûte. Une devinette sera proposée aux visiteurs. Gare SNCF à 1,2km, deux parkings à proximité. Avec ses 110 marches, le jardin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Profitez d’un jardin qui vous offre une vue privilégiée de Château-Thierry.

©Laurent Bureau